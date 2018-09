Grave incidente mortale sulla autostrada Sr-Ct. Muove 35enne ragusano - Ragusa Oggi

Grave incidente mortale sulla autostrada Sr-Ct. Muove 35enne ragusano

Incidente mortale oggi pomeriggio intorno alle 16 sull’autostrada Siracusa-Catania.

Un motociclista ragusano di 35 anni, Peppe Vona ha perso la vita, in prossimità della galleria San Demetrio. Secondo la Polizia stradale di Siracusa, l’uomo, per cause da accertare , si è scontrato contro un camion con rimorchio che viaggiava nella stessa direzione. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è morto poco dopo l’arrivo del personale medico.

Peppe Vona faceva parte del Ragusa Bikers che hanno appena post su Facebook il seguente post:

“Oggi alle 16 circa mentre faceva quello che più adorava fare a causa di un incidente a perso la vita Peppe Vona ….al momento non abbiamo altro oltre questo… sarà nostra cura farvi sapere quanto e successo quello che è certo che abbiamo perso un uomo una amico un fratello una grande perdita …r.i.p.my brother..”

Rallentamenti di ore e ore fra nord e sud della sicilia occidentale fra Catania e Siracusa

Contributo fotografico Franco Assenza