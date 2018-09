Giulio Linguanti principe delle Egadi - Ragusa Oggi

Giulio Linguanti principe delle Egadi

Si è svolto in questo weekend sulle isole Egadi il circuito Egadi Running Cruise, ottava tappa del circuito Ecotrail Sicilia. Della nostra squadra ha partecipato, correndo in ogni tappa, l’intrepido giarratanese Giulio Linguanti conquistando il quinto posto del circuito e il primo nella categoria SM. Un ottimo risultato per questo atleta che nella tappa di domenica ha ricevuto i rinforzi della squadra venendo affiancato dagli avventurosi Daniele Sammatrice, Antonino Iozzia, Andrea Marangio, Antonella Iaquez e Giovanni Martinez.

Nei 2,5 km del vertical di Favignana il nostro Linguanti ha chiuso la gara in quinta posizione assoluta col tempo di 0:17:52. Nella seconda tappa, il giro di Levanzo di 8 km, Linguanti ha riconquistato la quinta posizione col tempo di 0:39:32 e infine nella terza tappa, il Trail di Marettimo Linguanti arriva 11esimo col tempo di 2:12:10. Al trail di Marettimo il forte chiaramontano Sammatrice conquista il terzo posto assoluto, e terzo di categoria sm35, con 1:57:22 seguito da Iozzia in sesta posizione, secondo categoria sm, con 2:04:45, Marangio diciottesimo con 2:30:39, Iaquez 33esima e seconda di categoria SF45 con 2:46:40 e Martinez 37esimo e terzo di categoria sm50, con 2:51:29.

prima edizione della mezza Maratona Perla del Tirreno a Cefalù. Primo del gruppo col tempo di 1:41:00 e 132esimo nella classifica assoluta è stato Salvatore Giaccone, seguito da Vincenzo Spataro 147esimo col tempo di 1:42:00, Giombattista Liguori 227esimo con 1:48:08, Letizia Tavormina 258esima con 1:50:12, Maurizio Randazzo 328esimo con 1:54:55, Sergio lo Presti 400esimo con 2:02:14, Giovanni Macca 422esimo con 2:05:07 e Maurizio Termini 500esimo con 2:26:31.