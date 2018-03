Giorgio Bandiera eletto segretario Uil Pensionati Ragusa - Ragusa Oggi

Giorgio Bandiera eletto segretario Uil Pensionati Ragusa

Condividi su:

“Difendere il lavoro, tutelare le pensioni” è stato il titolo del congresso della Uil Pensionati di Ragusa celebrato ieri nei locali di Villa Fortugno, che ha eletto il modicano Giorgio Bandiera quale segretario provinciale. Una lunga esperienza sindacale – ha ricoperto anche il ruolo di segretario generale della Uil di Ragusa – Bandiera ha sottolineato lo strettissimo legame che unisce il lavoro alle pensioni, che rappresentano due facce della stessa medaglia. “Saremo sempre più vicini ai pensionati con le nostre strutture e riforme organizzative, chiederemo un dialogo maggiore alle amministrazioni locali per poter usufruire di maggiori strumenti da poter utilizzare in favore della categoria. Dopo diversi anni al servizio della confederazione, comincia una nuova fase, sempre più determinato perché questa categoria riflette un po’ le difficoltà che si evidenziano a livello nazionale e si deve lavorare proprio per cercare di essere sempre più punto di riferimento”. “Dobbiamo difendere il lavoro e la sua funzione sociale – ha poi aggiunto Bandiera – per tutelare le pensioni che costituiscono la misura del livello delle nostre conquiste sociali”. I lavori, presieduti dal segretario generale territoriale della Uil di Siracusa, Ragusa e Gela *Stefano Munafò*, hanno visto l’intervento del segretario generale della Uil Pensionati Sicilia *Antonino Toscano **e* le conclusioni di *Livia Piersanti*, segretaria nazionale della Uil Pensionati. Nella segreteria provinciale della Uil Pensionati Ragusa, eletti anche Peppe Ruta e Rosario La Rosa, oltre il tesoriere Franco Rocca.