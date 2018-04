Furto con scasso nella notte a Pozzallo. L'ennesimo in provincia ai danni di una rivendita di tabacchi - Ragusa Oggi

Furto con scasso nella notte a Pozzallo. L’ennesimo in provincia ai danni di una rivendita di tabacchi

L notte appena trascorsa ha fatto registrare l’ennesimo furto in provincia di Ragusa ai danni di una rivendita di tabacchi.

Ad esser stata presa di mira stavolta un tabacchino, nel centralissimo corso Vittorio Veneto a Pozzallo

Ignoti hanno devastato la vetrina, sono entrati e hanno portato via la cassa contenente appena qualche spicciolo. Nulla, naturalmente, rispetto al danno che hanno creato.

Sulla vicenda interviene il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti,che parla di allarme diffuso. e chiede urgenti interventi rivolgendosi direttamemente alla prefettura

“Tutto ciò, afferma Manenti, si è verificato in una zona centrale della città marittima così come era già accaduto a Chiaramonte per non parlare dei furti che stanno imperversando a Comiso. In più ci hanno detto che, durante la notte, sempre a Pozzallo, ci sono stati altri tentativi di furto portati avanti con modalità analoghe. E’ indispensabile fare qualcosa”.

Interviene anche il presidente cittadino della sezione Ascom, Giuseppe Cassisi, per rilevare che “il titolare dell’esercizio che ha subito il danno dovrà adesso mettere mano al portafoglio, in un grave momento di crisi, per provare a ripartire. Tutto questo non può andare. Ed ecco perché lanciamo un Sos a chi di competenza”.

Il presidente provinciale Manenti conclude: “Chiederemo la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza. Qui non è più un fatto isolato. Ma sembra la strategia di malviventi che vogliono mettere a ferro e fuoco le attività commerciali di questa provincia. A chi toccherà la prossima volta? Siamo solidali con la nostra associata, titolare dell’attività presa di mira. E auspichiamo che possano arrivare le soluzioni a questa situazione in tempi rapidi”.