Forte scossa di terremoto stamattina avvertita in Sicilia e Calabria - Ragusa Oggi

Una scossa di terremoto di forte intensità, valutata 4,4 della scala Richter è stata registrata dai sismografi dell’istituto di Geofisica e Vulcanologia e chiaramente avvertita dalla popolazione fra Sicilia e Calabria,

La scossa era stata preceduta da altri terremoti nell’area Siculo calabra per lo più incentrati nella zona di Messina ma di entità decisamente inferiore. compresa fra 2 e 2,5 della scala Richter avvenuto l’11 luglio alle 2,20 del mattino e il 12 luglio alle 6,06 sempre in area Sicilia Nord Orientale in Zona di Messina.