Formazione, convegno a Ragusa per le nuove politiche attive del lavoro. L'on. Dipasquale contesta l'assenza del Governo Musumeci - Ragusa Oggi

Formazione, convegno a Ragusa per le nuove politiche attive del lavoro. L’on. Dipasquale contesta l’assenza del Governo Musumeci

Condividi su:

“Formazione e Lavoro: un nuovo sistema di Politiche Attive del lavoro in Sicilia e Legge 68/99 – interventi a sostegno dell’inserimento occupazionale di soggetti con disabilità”. E’ stato il tema del convegno tenutosi ieri alla Camera di commercio di Ragusa e che ha visto la partecipazione dei presidenti di Anmil, Ens, Uic e Unms. “Tutte le associazioni –spiega Antonino Capozzo dell’Anmil – ci siamo organizzate per portare avanti le nostre richieste all’assessorato, c’era anche il direttore generale della formazione e lavoro della Lombardia Gianni Bocchieri con il quale ci siamo confrontati e noi non siamo più disposti a fare in modo che si facciano leggi sempre sulla nostra pelle. Siamo uniti e chiediamo a tutti gli enti che facciano le assunzioni che devono essere fatte con bandi aperti. Non ci fermeremo”. Presenti anche i deputati regionali Orazio Ragusa e Nello Dipasquale

All’incontro erano stati invitati i rappresentanti del Governo regionale, nella persona dell’assessore alla Formazione Lagalla e ai Servizi sociali Ippolito, nonché gli stessi direttori dei rispettivi assessorati, che però sono risultati assenti. Dipasquale contesta. “Incomprensibile e strana l’assenza del Governo regionale al convegno regionale sul Lavoro e Formazione e sulla legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili: persa un’occasione per comprendere i problemi dei più svantaggiati”. Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico e segretario alla presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana. “Un convegno, però, stranamente snobbato dal Governo regionale, che doveva esser rappresentato dagli assessori regionali alla Formazione Lagalla e ai Servizi Sociali Ippolito nonché dai direttori dei relativi assessorati. Esponenti del Governo e della macchina amministrativa regionale che, però, hanno deciso di non presentarsi”.