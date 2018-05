Finalmente weekend estivo in Sicilia. E' tempo delle gite fuori porta. - Ragusa Oggi

Finalmente weekend estivo in Sicilia. E’ tempo delle gite fuori porta.

Condividi su:

Dopo un inizio di settimana caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica nei prossimi giorni il tempo sarà volto ad un graduale miglioramento. La perturbazione che ha interessato la nostra isola (specialmente durante la giornata di martedì con temporali talvolta violenti) si allontanerà definitivamente verso est andando a posizionarsi tra la Grecia e la Turchia, isolandosi e compromettendo le condizioni meteorologiche nei prossimi giorni su quelle aree. Contemporaneamente, la depressione iberica posizionata ad ovest del Portogallo si muoverà verso nord-est favorendo uno “spanciamento” abbastanza significativo dell’anticiclone delle Azzorre verso oriente: ne conseguirà una rimonta anticiclonica importante sull’Italia (specialmente centro-meridionale) che verrà a trovarsi sotto la spinta di correnti calde e asciutte di matrice nord-africana che favorirà condizioni meteo-climatiche estive con temperature in lento ma costante aumento sopratutto lungo la nostra isola e la Sardegna con un aumento sostanziale anche dei Geopotenziali in quota che, di fatto, inibiranno le possibilità di instabilità pomeridiana sui rilievi, dove si preannuncia il primo, vero e prolungato weekend dalle tinte estive. Le temperature, lo ribadiamo, sono previste in constante rialzo con valori miti e gradevoli lungo le coste dove la colonnina di mercurio si manterrà mediamente tra i +24°C ed i +28°C mentre lungo le vallate interne le massime raggiungeranno agevolmente i +30°C con maggiore riferimento a siracusano eragusano.

EVOLUZIONE PER IL FINE SETTIMANA:

Sabato: Splendida giornata di sole su tutta la Sicilia al mattino. Nel pomeriggio condizioni di stabilità atmosferica diffusa con qualche innocuo annuvolamento lungo le aree interne centro-settentrionale ma senza rischio di piogge. Massime in aumento con valori compresi tra +24°C e +28°C lungo le coste, sulla soglia dei +30°C tra siracusano e ragusano e, sporadicamente, lungo il trapanese. Venti deboli o assenti. Mari calmi o quasi calmi.

Domenica: Tempo splendido su tutta la regione con cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Nel pomeriggio sporadici e momentanei annuvolamenti lungo le aree interne . Clima gradevole ed ideale per le gite fuori porta sia al mare che in montagna. Temperature ancora in lieve aumento specie nelle vallate interne con temperature che toccheranno/supereranno i +30°C tra catanese e siracusano. Ventilazione debole a regime di brezza. Mari calmi ovunque.

Articolo di: Davide Pitarresi

©centrometeosicilia.it

Seguiteci su: https://www.facebook.com/centrometeosiciliano/