E' comisano il fotografo di Falcone e Borsellino. Tony Gentile al premio Ragusani nel Mondo - Ragusa Oggi

E’ comisano il fotografo di Falcone e Borsellino. Tony Gentile al premio Ragusani nel Mondo

RAGUSA – E’ un figlio della terra iblea il noto fotogiornalista Tony Gentile, il noto fotografo autore della celebre foto che ritrae sorridenti i giudici Falcone e Borsellino. A lui andrà il premio speciale della 24esima edizione del premio “Ragusani nel Mondo” in programma il prossimo 4 agosto (ingresso gratuito) in piazza Libertà a Ragusa.

Di origine comisana, Gentile inizia a lavorare come fotogiornalista a Palermo nel 1989 con il Giornale di Sicilia e l’Agenzia fotografica Sintesi di Roma. Nel 1992 inizia il suo rapporto di lavoro con l’agenzia internazionale di Stampa Reuters, diventando nel 2003 staff-photographer. Oggi per la Reuters copre eventi di carattere internazionale, dallo sport all’attualità, seguendo in particolar modo la vita pubblica del Papa. Negli ultimi 15 ha curato le principali vicende di tre Papi, anche durante i numerosi viaggi apostolici, ha fotografato 2 mondiali di calcio, 3 Olimpiadi e numerosi altri avvenimenti sportivi e di attualità di interesse internazionale. Nel 2015 ha pubblicato il libro “La Guerra – una storia siciliana” che racconta, attraverso le sue foto e un racconto di Davide Enia, la guerra dichiarata dalla mafia allo Stato negli anni 90, un pezzo oscuro della storia del nostro paese. La sua notorietà maggiore è appunto dovuta anche alla famosa foto che ritrae in tono confidenziale i giudici Falcone e Borsellino, diventata nel tempo una vera icona della loro tragica epopea. Tony Gentile sarà dunque uno dei nove premiati del premio “Ragusani nel Mondo” che sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina facebook e che vedrà tante sorprese a partire dal cast artistico.