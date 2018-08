Don Corrado Lorefice alla ricerca di fondi per la visita del Papa a Palermo - Ragusa Oggi

Don Corrado Lorefice alla ricerca di fondi per la visita del Papa a Palermo

L’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice si rivolge alle parrocchie: “Faccio appello alla vostra generosità per l’organizzazione della visita del Papa”. Il Pontefice arriverà in Sicilia il 15 settembre per il venticinquesimo anniversario dell’assassinio di don Pino Puglisi: andrà nel capoluogo siciliano e a Piazza Armerina. E la visita costa. “Come si può facilmente comprendere, la Diocesi, su cui ricade l’onere organizzativo ed economico – benché sia stata promessa una qualche forma di aiuto da parte delle Istituzioni – non è in grado di sopportare da sola i costi relativi alla logistica e alla sicurezza, pertanto mi permetto – scrive in una nota l’Arcivescovo – di fare appello alla sollecitudine e alla generosità delle Comunità per un contributo economico che concorra a sostenere la spesa che l’organizzazione di un evento come questo richiede”.

Il Pontefice, a Palermo, celebrerà una messa al Foro Italico, poi andrà alla missione Speranza e carità di Biagio Conte e nei luoghi di don Pino Puglisi a Brancaccio. Incontrerà anche il clero e i giovani, rispettivamente in Cattedrale e al Politeama. “Sullo stile delle precedenti visite papali, la Chiesa di Palermo si farà accogliente nei confronti delle migliaia di pellegrini che raggiungeranno il capoluogo da ogni parte della Sicilia, per offrire la possibilità di condividere questo momento storico. L’evento, sebbene si svolgerà nella sobrietà che caratterizza la persona di Papa Francesco, richiede uno sforzo organizzativo adeguato anche all’attuale normativa in materia di pubblica sicurezza”.

L’arcidiocesi dà anche un codice Iban: “Le offerte potranno essere versate sull’unico conto corrente abilitato a riceverle, intestato all’Odipa – Opera diocesana per la preservazione e la diffusione della fede, alle seguenti coordinate bancarie: IT 53 M033 5901 6001 0000 0160 417”.

(Fonte Repubblica Palermo – Giorgio Ruta)