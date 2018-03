Domenica delle Palme con il maltempo. In arrivo i vortici ciclonici. Ecco le previsioni - Ragusa Oggi

Domenica delle Palme con il maltempo. In arrivo i vortici ciclonici. Ecco le previsioni

Non c’è pace per il Sud in questi ultimi giorni di marzo; il continuo arrivo di vortici ciclonici dall’Atlantico alimentati dal Burian e dal Maestrale hanno e stanno portando condizioni perturbate su molte regioni, anche con bufere di neve a bassa quota.

*Il team del sito* www.iLMeteo.it avvisa che anche nel weekend delle Palme il tempo subirà un nuovo peggioramento, e ancora una volta al Sud. *Infatti un nuovo ciclone* dalle isole Baleari nel corso di sabato raggiungerà la Sardegna portando forte maltempo. Nelle prime ore di domenica il maltempo colpirà la Sicilia per poi raggiungere Calabria, Basilicata, Puglia, parte della Campania, e infine Molise, Abruzzo e Marche. Sono attese forti piogge con rischio nubifragi sulle coste ioniche, e nevicate copiose sopra i 1200/1300 metri, localmente a quote più basse. Bel tempo invece sul resto del Nord e Centro con cielo poco o parzialmente nuvoloso.