Da stasera su VideoRegione parte "Il cacciatore", un viaggio tra le mafie del Sud Est siciliano, a cura di Emiliano Di Rosa - Ragusa Oggi

Da stasera su VideoRegione parte “Il cacciatore”, un viaggio tra le mafie del Sud Est siciliano, a cura di Emiliano Di Rosa

Stasera alle 21.15 in onda su Video Regione la prima puntata della nuova trasmissione di inchiesta giornalistica dal titolo “IL CACCIATORE”. E’ un nuovo programma tv con cui l’emittente siciliana vuol approfondire e porre l’attenzione sull’attualità con un’analisi dettagliata delle vicende più importanti. Nella prima puntata, ospite il giornalista Paolo Borrometi, Di Rosa propone un viaggio nell’inferno della nuova mafia del sud est della Sicilia. Un tema che sarà centrale anche per i prossimi appuntamenti. Va in onda il venerdì alle 21,15

Una nuova sfida professionale per Emiliano Di Rosa: “L’idea è quella dei viaggi nelle bolge del malaffare, degli scandali e delle ingiustizie in Sicilia lasciando sempre aperta una via d’uscita e di speranza”. Il supporto tecnico è stato garantito dal cameramen Salvo Gallo che ha curato anche il montaggio video.