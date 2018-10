Con Fragore sull'Etna: il vino icona di Donnafugata - Ragusa Oggi

Con Fragore sull’Etna: il vino icona di Donnafugata

Condividi su:

Per una volta il *Fragore* dell’Etna non è il rombo che accompagna nuove eruzioni, quelle che da millenni sgorgano dal vulcano più alto e attivo d’Europa, bensì il nome di un vino. Il Fragore che erompe sulla scena è l’ultimo rosso nato a Donnafugata, che nella*vendemmia 2016* ha selezionato le migliori parcelle di Nerello Mascalese per proporre un *cru* di eccellenza.

L’obiettivo dichiarato è quello di produrre *un vino icona dell’Etna Donnafugata* <www.donnafugata.it/it/i-vini/fragore/>. Sul vulcano l’azienda è arrivata per esprimerne il potenziale straordinario. Esattamente come è avvenuto in altre aree vitivinicole di pregio della Sicilia: con il *Mille e Una Notte* a Contessa Entellina ed il *Ben Ryé* a Pantelleria. Un impegno certosino che questa volta ha interessato le pendici nord del vulcano*,a Randazzo*,* in contrada Montelaguardia*, una sotto zona la cui unicità è riconosciuta dalla specifica menzione in etichetta, insieme alla Doc Etna.

I vigneti di Donnafugata a Montelaguardia, poco più di 4 ettari, si trovano a* 750 metri sul livello del mare*, ad est del centro abitato.In questa contrada la composizione del terreno è il frutto delle colate laviche avvenute tra il ‘500 ed il ‘600; l’interazione tra questi *terreni, il loro microclima e le vigne anche di 70 e più anni,*rendonoirripetibili ed eccezionali le caratteristiche dell’uva qui prodotta e del vino che ne deriva.

Un *terroir di particolarefascino e pregio pedo-climatico*: da una parte “a Muntagna”, dall’altra i Monti Nebrodi che in parte fanno da barriera alle correnti foriere di pioggia in arrivo da nord; a Randazzo si crea così una sorta di “sacca climatica” caratterizzata da precipitazioni inferiori rispetto agli altri versanti del vulcano.