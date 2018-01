Clownterapia e cure integrate, domani a confronto a Ragusa. Tra gli ospiti anche Leonardo Spina - Ragusa Oggi

Clownterapia e cure integrate, domani a confronto a Ragusa. Tra gli ospiti anche Leonardo Spina

RAGUSA – Comicoterapia ed esperienze di cure integrate. E’ su questo tema che si svilupperà questo mercoledì 31 gennaio, dalle 14,30 presso l’auditorium del centro polifunzionale di viale Colajanni a Ragusa, il confronto-incontro promosso da “Ci ridiamo su”, l’associazione socio-sanitaria culturale ragusana che si occupa di vari progetti dedicati alla “scienza del sorriso” con la presenza di clown dottori all’interno di alcuni reparti ospedalieri, a partire dalla pediatria. Da un anno circa l’associazione è impegnata anche con il progetto “Saturnino” che, interamente finanziato da fondi privati, porta i clown dottori in Day Hospital Oncologico, all’ospedale Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Il progetto sarà il focus di questo incontro, tra il bilancio del lavoro fin qui svolto e l’avvio della nuova annualità. Ma sono numerosi gli argomenti che, dal punto di vista tecnico-scientifico, saranno trattati da vari relatori, interamente dedicati alla comicoterapia. Ci saranno inoltre delle “lezioni interattive” e, tra gli ospiti che interverranno, ci sarà anche il dott.- Leonardo Spina, pioniere della gelotologia in Europa e presidente dell’istituto “Homo Ridens”. Per la prima volta a Ragusa sarà inoltre proiettato il docufilm girato dal giovane filmmaker Simone Boccalatte sul lavoro dei clown dottori in pediatria e nel day hospital oncologico di Ragusa dove l’associazione “Ci ridiamo su” opera con grande coinvolgimento ma anche con assoluta delicatezza e massima professionalità. A presentare il percorso formativo sarà il dott. Carmelo Pignatelli, responsabile scientifico del convegno. Poi l’intervento del dott. Spina su “Pnei e gelotologia”, a seguire il dott. Fabio Ferrito, presidente di “Ci ridiamo su” che parlerà di clownterapia. Le psicologhe e psicoterapeute Daniela Maimone e Omaira Di Rosa si cimenteranno sul tema “Prendersi cura dell’altro attraverso la cura di sè” mentre sul tema della “nutrizione clinica e preventiva nelle patologie degenerative”, sarà incentrato l’intervento della dottoressa Mariuccia Sofia, medico-chirurgo e nutrizionista. Il dott. PIgnatelli, psicologo e psicoterapeuta, affronterà “il metodo Simonton e le visualizzazioni guidate” mentre la counselor Laura Bongiorno parlerà di “mindfulness e gentilezza, nuove competenze per il benessere degli operatori sanitari”. L’ultimo intervento, prima dello spazio dedicato alle domande, è curato dalla dottoressa Tania Piccione, assistente sociale che si soffermerà sui percorsi di umanizzazione della medicina. L’appuntamento prevede accrediti Ecm per tutte le professioni sanitarie e la collaborazione di Homo Ridens, Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute, l’Ordine professionale Assistenti Sociali Regione Sicilia. Per conoscere e supportare l’attività dell’associazione “Ci ridiamo su” di diffusione della comicoterapia, o scienza del sorriso, è possibile visitare il sito web www.ciridiamosu.it, la pagina facebook oppure è possibile inviare un’email a info@ciridiamosu.it.