Ciccio Sultano se ne va a Vienna... - Ragusa Oggi

Ciccio Sultano se ne va a Vienna…

Il pluristellato chef Ciccio Sultano saluterà la Sicilia, almeno per un po’ di tempo, perchè ha deciso di aprire un ristorante a Vienna. L’ha comunicato lui stesso sui suoi profili social anche se la notizia era ormai nota da tempi negli ambienti del food. ecco cosa ha scritto: “A dicembre del 2018, aprirà il Bar con Cucina Pastamara, all’interno del The Ritz Carlton, nel centro di Vienna, lungo il famoso Ring boulevard, poco lontano dalla Staatsoper, il Teatro dell’Opera.

Cucina siciliana, dalla prima colazione alla cena, passando per gli aperitivi, firmata Ciccio Sultano, due stelle Michelin.

Nello storico albergo viennese, il nuovo locale è stato disegnato da Tarruella Trenchs Studio come uno spazio conviviale, un ambiente urbano contemporaneo, accogliente, in cui rilassarsi, degustare, star bene.

«Cucineremo siciliano per il singolo cliente o per più commensali, alla maniera antica con più piatti al centro della tavola – sottolinea Ciccio Sultano – si potrà sorseggiare un vino siciliano e non, un drink, un cocktail, un caffè. Il bello di Pastamara è di affacciarsi nella lobby di un grande hotel internazionale.

«Possiamo paragonarla a una piazza, aperta sul mondo e al tempo stesso riservata, dove la qualità assoluta del cibo e delle preparazioni mettono in gioco la semplicità, tra cucina educata e cucina gourmet, in un contesto elegantemente informale.

«Ho scelto il nome Pastamara, che in siciliano sta per cioccolato, associando questa spezia al senso del viaggio. Dal Nuovo al Vecchio Mondo, da Ragusa a Vienna, dal Mediterraneo alla Mitteleuropa. Oggi, il cioccolato è l’alimento che dopo il sale viaggia di più per il pianeta. E così, nel logo Pastamara, la fava di cacao si è trasformata simbolicamente in macchina volante, un po’ Zeppelin, un po’ mongolfiera». Ed allora in bocca al lupo. Naturalmente resteranno operativi Il Duomo di Ibla così come i Banchi.