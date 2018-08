Ciccio Barone: "Non sono assessore ombra. Lavoro per la città e lo faccio gratuitamente" - Ragusa Oggi

Ciccio Barone: “Non sono assessore ombra. Lavoro per la città e lo faccio gratuitamente”

«Non esistono assessori ombra all’interno della Giunta Cassì». Lo chiarisce, dichiarandolo al quotidiano La Sicilia in un’intervista di qualche giorno fa, Ciccio Barone, da circa due settimane collaboratore a titolo gratuito del sindaco ibleo per le attività inerenti il turismo e gli spettacoli. Barone, che sta già lavorando alla festa di addio all’estate, spiega che si fa sinergia all’interno di tutta la squadra che fa parte del progetto politico del sindaco Cassi’. «La nostra forza è il gioco di squadra – ha proseguito nell’intervista a Laura Curella per il quotidiano cartaceo – lavoriamo in sinergia e hanno spazio le idee che provengono da ognuno di noi, dal vicesindaco al consigliere comunale.

Io, dal canto mio, sto lavorando con impegno su alcuni aspetti della strategia di rilancio del territorio ragusano. Negli ultimi anni secondo me è mancata una promozione adeguata, siamo rimasti indietro e dobbiamo al più presto ridurre il gap nei confronti di località turistiche che invece sono cresciute tanto, traendone enormi vantaggi economici e di sviluppo generale. C’è da lavorare su più fronti – ha proseguito Ciccio Barone – dall’aeroporto di Comiso al rilancio infrastrutturale, ma non dobbiamo dimenticarci del filo diretto con Malta, fattore troppo trascurato. Ma c’è anche il turismo della terza età, per esempio, ideale per il nostro clima e la tranquillità del nostro territorio», o il turismo culturale, da basare su un calendario «di grandi eventi di qualità, non piccole iniziative random». Infine Barone ha annunciato che intende avviare gli Stati Generali del Turismo.