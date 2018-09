Cerimonia di avvicendamento del Comandante domani alla Guardia di Finanza di Ragusa - Ragusa Oggi

Cerimonia di avvicendamento del Comandante domani alla Guardia di Finanza di Ragusa

Condividi su:

Cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, tra i Colonnelli Claudio Solombrino e Giorgio Salerno domani presso la sede del Comando Provinciale di Ragusa, sita in Piazza Libertà n. 6, alla presenza del Comandante Regionale Sicilia, Generale di Divisione Ignazio Gibilaro.

All’evento parteciperanno gli Ufficiali alla sede, i Comandanti di tutti i Reparti dipendenti, le rappresentanze dei militari, nonché una rappresentanza della Sezione A.N.F.I. di Ragusa. Il Colonnello Claudio Solombrino lascia, al termine di un triennio, la guida del Comando Provinciale per assumere altro prestigioso incarico presso il Comando Reparti Speciali di Roma.

Il Colonnello Giorgio Salerno proviene dal Comando Regionale Lazio, ove ha svolto l’incarico di Capo Ufficio Operazioni. Il Colonnello Claudio Solombrino lascia il Comando Provinciale di Ragusa dopo 3 anni di comando, nel corso dei quali, in linea con le direttive impartite dall’Organo di Vertice, ha diretto l’attività delle Fiamme Gialle iblee prediligendo in modo attento e minuzioso i prioritari settori di servizio attraverso il consolidamento della lotta all’evasione, l’intensificazione del contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica ed il rafforzamento dell’attività di prevenzione e repressione della criminalità economico-finanziaria.