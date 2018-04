Celebrato a Ragusa il 25 aprile con corteo e posa delle corone d'alloro. E' l'ultima festa della Liberazione per il sindaco Federico Piccitto - Ragusa Oggi

Celebrato a Ragusa il 25 aprile con corteo e posa delle corone d’alloro. E’ l’ultima festa della Liberazione per il sindaco Federico Piccitto

Cerimonia ufficiale anche a Ragusa città per le celebrazioni legate al 25 aprile, la festa della Liberazione. Corteo da piazza Gramsci e lungo le vie del centro storico, fino a piazza San Giovanni dove poi, sul sagrato della Cattedrale, si è svolto il momento ufficiale con i messaggi e la posa della corona d’alloro al monumento ai caduti.

Alle ore 10 di mercoledì 25 aprile in Piazza Gramsci, di fronte alla Stele all’Unità d’Italia, si è formato il corteo con i gonfaloni del Comune di Ragusa e del Libero Consorzio comunale di Ragusa e composto dalle autorità cittadine, dalle Associazioni combattentistiche e d’Arma, dal corpo bandistico, dalla cittadinanza.

Sulla Stele all’Unità d’Italia le autorità convenute, dopo l’esecuzione da parte della banda musicale dell’Inno Nazionale, hanno deposto una corona d’alloro della “Città di Ragusa”.

Il corteo quindi si è poi mosso da Piazza Gramsci lungo Viale Tenente Lena fino a raggiungere la lapide dedicata al Tenente Lena; dopo l’esecuzione dell’Inno nazionale , deposizione sulla lapide un cuscinetto di fiori.

Si è proseguito quindi, attraversando Piazza Libertà, via Roma, Corso Vittorio Veneto, via Mario Rapisardi, fino all’intersezione con Corso Italia per deporre un cuscino di fiori sulla lapide al Milite Ignoto posta sulla facciata del Palazzo comunale. Percorrendo Corso Italia quindi il Corteo ha raggiunto Piazza San Giovanni fermandosi di fronte alla Lapide ai Braccianti Agricoli, caduti in occasione dei fatti del 9 aprile del 1921, per deporre un cuscinetto di fiori.

Ultima tappa del corteo, il Monumento ai Caduti in Guerra per la deposizione della corona d’alloro sul Monumento ai Caduti da parte del Prefetto e del sindaco. La cerimonia si è chiusa con la benedizione da parte del Vescovo del Monumento ai Caduti. Per il sindaco Federico Piccitto, che ha deciso di non ricandidarsi, è dunque l’ultima celebrazione del 25 aprile.

contributo foto e video di Salvo Bracchitta