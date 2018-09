Caccia all'uomo nero che terrorizza gli abitanti di Mussomeli - Ragusa Oggi

Caccia all’uomo nero che terrorizza gli abitanti di Mussomeli

Condividi su:

E si nella Sicilia dei paradossi c’è anche una reale caccia all’uomo nero. Da alcune settimane, approfittando del buio della notte, un individuo con abiti neri ed una maschera bianca, compare nei vari angoli della città terrorizzando chi torna tardi a casa.

Una vera e propria psicosi ha finito per contagiare la città alimentata da video, immagini al limite delle fake news, e da racconti da brivido, spesso amplificati dai social. Una sorta di horror live a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, dove adesso si ha paura, tanto da aver attivato delle ronde tra cittadini. Una caccia all’uomo è stata organizzata la notte scorsa dopo che l’uomo nero mascherato è stato notato aggirarsi attorno allo stadio comunale. In campo anche i Carabinieri.

fonte blogsicilia.it

foto di repertorio