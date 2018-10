Bassi Comunicanti, ultima selezione! Candidature entro il 19 ottobre - Ragusa Oggi

Bassi Comunicanti, ultima selezione! Candidature entro il 19 ottobre

Da ottobre 2018 a marzo 2019, 25 giovani potranno dare forma al proprio progetto culturale grazie al supporto di Bassi Comunicanti. Candidature entro il 19 marzo, di seguito tutte le informazioni.

Si è aperta il 14 settembre 2018 la quarta e ultima selezione di Bassi Comunicanti, l’incubatore culturale di Ragusa che aiuta i giovani a trasformare le loro idee in progetti o imprese culturali.

Dopo tre cicli conclusi con grande successo e tanti progetti sviluppati <www.bassicomunicanti.it/progetti-idee/>, adesso è in corso la fase di selezione per scegliere i prossimi giovani che avranno la possibilità di partecipare al terzo ciclo di incubazione. Ci sarai anche tu?

*Formazione e incubazione per idee e progetti*

I selezionati potranno partecipare al percorso di incubazione di Bassi Comunicanti. *Le attività di incubazione sono divise in sei moduli* e avranno cadenza mensile, con possibilità di sessioni di mentoring individuali settimanali. Nel corso dei sei mesi di incubazione verranno anche proposti laboratori di produzione culturale, incontri con esperti, servizi di supporto alla creazione d’impresa, consulenza per bandi ed eventi aperti.

*Call per 25 giovani tra i 18 e i 35 anni*

L’incubatore culturale è uno spazio collaborativo e *offre gratuitamente percorsi di formazione e accompagnamento* a giovani tra i 18 e i 35 anni. Il bando è rivolto a tutti i giovani, uomini e donne, residenti nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Per partecipare basta compilare la domanda online <www.bassicomunicanti.it/bando-bassi-comunicanti/>, raccontando il proprio progetto o i motivi per cui si vuole seguire il percorso di incubazione.

Sarà possibile inviare la candidatura compilando la *domanda online entro il 19 ottobre 2018*. Le attività inizieranno ad ottobre. Leggi il bando e candidati <www.bassicomunicanti.it/bando-bassi-comunicanti/>.

*Palazzo Cosentini un luogo di contaminazione*

Le attività si terranno nei bassi di palazzo Cosentini, che, dopo un intervento di riqualificazione, sono diventati la casa delle idee dei selezionati. Gli spazi di Bassi Comunicanti sono anche un co-working a disposizione dei partecipanti e nel quale tessere relazioni con soggetti che operano nel mondo della cultura e potenziali investitori.

*Bassi Comunicanti in poche righe*

Il progetto è un’importante opportunità per Ragusa e il territorio circostante. Si parla spesso di cultura come leva per lo sviluppo, ma spesso mancano gli strumenti per supportare i giovani che vogliono costruire il proprio futuro in questo settore. Il progetto Bassi Comunicanti propone dei percorsi di accompagnamento per aiutare i giovani a trasformare le loro idee in progetti o imprese culturali, e facilita la creazione di reti di collaborazione aperte agli altri soggetti del territorio, in modo da contribuire a costruire un ecosistema favorevole allo sviluppo culturale.

Le attività sono coordinate dall’associazione di promozione sociale L’Argent, capofila del progetto, insieme agli altri partner: Lebowski a.p.s. <www.facebook.com/CircoloLebowskiRagusa/>, The Hub Sicilia a.p.s <siracusa.impacthub.net/>. (Impact Hub Siracusa), Associazione Culturale Farm Cultural Park di Favara <www.farmculturalpark.com/> e Comune di Ragusa <www.comune.ragusa.gov.it/>.

*Per informazioni:* info@bassicomunicanti.it Bassi Comunicanti su Facebook <www.facebook.com/bassicomunicanti/>