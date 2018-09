Auguri a Google che compie 20 anni. Il motore di ricerca è oggi strumento del nostro sapere - Ragusa Oggi

Auguri a Google che compie 20 anni. Il motore di ricerca è oggi strumento del nostro sapere

Google celebra ufficialmente i suoi primi vent’anni e si festeggia con un Doodle . La compagnia di Mountain View, sebbene sia stata fondata il 4 settembre del 1998, da diversi anni spegne infatti le candeline il 27 dello stesso mese. Quando i fondatori Larry Page and Sergey Brin hanno dato vita al motore di ricerca, l’obiettivo “era quello di organizzare le informazioni del mondo e renderle accessibili e utili. Sembrava una missione incredibilmente ambiziosa all’epoca, anche considerando che nel 1998 il web consisteva in appena 25 milioni di pagine, grosso modo l’equivalente dei libri in una piccola biblioteca”, ha scritto Google in un post in cui annuncia miglioramenti alle ricerche online per i prossimi 20 anni.

Oggi Google è il motore di ricerca più usato al mondo, tanto da aver dato vita al neologismo ‘to google’, ovvero ‘cercare sul web’. E il raggio d’azione si è allargato a più settori: dalla gestione degli annunci pubblicitari all’editoria, dalle mappe ai video con YouTube, dai programmi per navigare online con Chrome al sistema operativo per dispositivi mobili Android che ha tagliato il traguardo dei 2 miliardi di dispositivi attivi nel mondo e ha appena festeggiato i suoi 10 anni. Auguri dunque a Google dove ci siamo anche noi di Ragusaoggi.it