Arriva Caparezza. Lui è fuori dal tunnel del divertimento ma per cantare a Ragusa costa 98 mila euro. Ecco la scaletta completa di stasera - Ragusa Oggi

Arriva Caparezza. Lui è fuori dal tunnel del divertimento ma per cantare a Ragusa costa 98 mila euro. Ecco la scaletta completa di stasera

Chi l’ha visto l’altro ieri sera a Palermo, a Castel del Mare, parla di uno show musicale straordinario. Mancano pochi minuti e sarà “Caparezza Show”. Il suo tour campione di incassi sbarca stasera a Ragusa in piazza Libertà dove il rapper di Molfetta si esibirà in concerto facendo ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo album “Prisoner 709” e i singoli più famosi del repertorio. Per lui ci sarà un bagno di folla, così come annunciato in conferenza stampa dal sindaco Peppe Cassì e dall’organizzatore locale Marcello Cannizzo. Sold out per il concerto che vedrà sul palco anche l’amico e trombettista comisano Giovanni

Nicosia, il quale ha collaborato nella realizzazione dell’album di Caparezza. Per cantare a Ragusa il costo complessivo è di ben 98 mila euro. A renderlo noto è stato l’organizzatore stesso che conta di incassare dai biglietti di ingresso 78 mila euro.

Per questo ha chiesto al Comune un contributo e già a marzo scorso l’Amministrazione 5 Stelle, con il vicesindaco Massimo Iannucci, ha concesso un contributo di 20 mila euro. Ma Cannizzo è praticamente andato sul sicuro (nonostante l’evidente rischio imprenditoriale) visto il successo che Caparezza ha ottenuto già in altri tour e in altre parti d’Italia. E infatti oggi c’è il tutto esaurito. Difficile, in verità decifrare la conferenza stampa indetta dal sindaco Cassì al Comune visto che, in ogni caso, il contributo era stato già stabilito dalla precedente Amministrazione. E anche se non l’ha fatto, il rischio è sembrato essere quello di prendersi i meriti.

Di seguito la scaletta ufficiale del concerto del 9 agosto 2018 di Caparezza a Ragusa:

L’innito

Prisoner 709

Argenti vive

La mia parte intollerante

Larsen

Sono il tuo sogno eretico

Confusianesimo

Vengo dalla luna

Dalla parte del toro

China Town

Una chiave

Prosopagno Sia!

La rivoluzione del sessintutto

L’uomo che premette

Goodbye Malinconia

Vieni a ballare in Puglia

Non me lo posso permettere

Abiura di me

Ti fa stare bene

Il testo che avrei voluto scrivere

Fuori dal tunnel

Mica Van Gogh

