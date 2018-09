Arriva a Modica il Treno delle dolcezze di mandorla e miele. Parte domenica da Siracusa - Ragusa Oggi

Arriva a Modica il Treno delle dolcezze di mandorla e miele. Parte domenica da Siracusa

Proseguono gli itinerari con i treni storici del gusto in Sicilia. Domenica prossima, 9 settembre, dalla stazione di Siracusa, alle 9 partirà il Treno delle dolcezze di mandorla e miele e dei prodotti della terra, con destinazione Modica.

Il convoglio, composto da locomotiva storica D445, a cui saranno agganciate le caratteristiche carrozze centoporte, percorrerà i binari della ferrovia del barocco effettuando una prima fermata a Noto (9.30) per poi arrivare a Modica alle 13. In entrambe le località sono programmate delle visite guidate gratuite riservate ai passeggeri del treno storico.

A bordo treno, in un bagagliaio degli anni ’30, Slow Food Sicilia intratterrà i passeggeri con degustazioni di prodotti tipici della Sicilia. I biglietti sono in vendita nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com. Sarà possibile acquistarli anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo e in relazione alla disponibilità dei posti a sedere.

Il progetto dei Treni storici del gusto è stato curato dall’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ed è realizzato con la collaborazione della Fondazione Ferrovie dello Stato e Slow Food Sicilia, utilizzando i finanziamenti del Programma Operativo Fesr Sicilia 2014/2020.