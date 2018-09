Anche il presidente Musumeci contesta la pubblicità di Busitalia - Ragusa Oggi

Anche il presidente Musumeci contesta la pubblicità di Busitalia

«Un messaggio infelice che si basa sui soliti stereotipi che vogliono il Sud come un luogo dal quale si deve fuggire. E’ vero che in Sicilia abbiamo ereditato una situazione disastrosa, ma è anche vero che stiamo lavorando affinché possa diventare una Regione ‘normale’, dalla quale non ci sarà più bisogno di emigrare per necessità. Ma solo per scelta. Da alcuni mesi sta crescendo la credibilità dell’istituzione Regione, sia nei rapporti con lo Stato che con le altre Regioni, sia nella percezione dei cittadini. Sono convinto che proseguendo così BusItalia sarà costretta a cambiare il proprio slogan da ‘Porta al Nord il meglio del Sud’ in ‘Riportiamo al Sud il meglio del Sud, ma anche del Nord’». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci commentando la campagna pubblicitaria di BusItalia.