Alberto Galopin vince il “5° Slalom della montagna” a Giarratana - Ragusa Oggi

Alberto Galopin vince il “5° Slalom della montagna” a Giarratana

Questa mattina, in contrada San Nicola a Giarratana, si è disputato il “5° Slalom della montagna” organizzato dall’Asd Street Racers di Modica in collaborazione con il comune montano ibleo. La giornata soleggiata ha permesso ai numerosi appassionati giunti da ogni parte della Sicilia, di seguire la manifestazione assiepati lungo le tribune naturali del percorso.

La gara automobilistica, articolata in 3 *manche* cronometrate, si è corsa lungo un tracciato di Km 2,990 con 12 postazioni di rallentamento; perfetta è risultata la sincronia dei cronometristi dell’Asd “Hyblea” di Ragusa che hanno saputo gestire le varie postazioni ed il centro classifica con fotocellule collegate ad apparecchi scriventi, atti a rilevare eventuali anticipi in partenza e tempi di arrivo al centesimo. Per tutte le classifiche e i tempi è possibile consultare il sito salita.ficr.it/

A vincere la classifica Assoluti è stato l’avolese Alberto Galopin al volante di una Avrio Elia che ha bloccato i cronometri a 2’19”53 e totalizzando 139,53 punti; al secondo posto, con un ritardo di 2”14 si è piazzato il suo compaesano Salvatore Gentile della scuderia Armanno Corse a bordo di una Formula Predator, totalizzando 141,67 punti; l’ultima piazza d’onore è andata al catanese Paolo Nicolosi della scuderia Puntese Corse su Osella Pa 21 che ha fatto registrare il tempo di 2’22”44 e totalizzando 142,44 punti.

Nella categoria Attività Base a tagliare per primo il traguardo è stato Luca Trovato su A 112 che ha bloccato i cronometri a 2’45”90 e totalizzando 165,90 punti; al secondo posto con un ritardo di 1”43 si è classificato Emanuele Castagna della scuderia Asd Street Racers di Modica a bordo della sua Citroen Saxo totalizzando 167,33 punti, mentre sull’ultimo gradino del podio è salito Corrado Perolini che a bordo della sua A112 ha fatto registrare il tempo di 3’01”68 pari a 181,68 punti.

Al termine della competizione per tutti i partecipanti è stata allestita una grigliata offerta dallo sponsor della manifestazione e dal comune di Giarratana, poi è seguita la premiazione dei vincitori.