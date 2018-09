Al via Birrocco, venerdì, sabato e domenica a tutta birra. A Ragusa in centro storico - Ragusa Oggi

Al via Birrocco, venerdì, sabato e domenica a tutta birra. A Ragusa in centro storico

Spillatori accessi, ricette pronte e soundcheck completato. “Birrocco” è pronto a partire. Ragusa per tre giorni diventerà la capitale indiscussa delle birre artigianali. Da questo venerdì 7 a domenica 9 settembre il festival delle craf beer invaderà a suon di gusto Ragusa superiore con un programma ricco di eventi. Birre artigianali, eccellenze gastronomiche, laboratori sensoriali e musica per una edizione tutta dedicata al gusto e allo spettacolo. Tante le novità di questa edizione, iniziando proprio dai birrifici presenti come “Birra Perugia”, una realtà giovane e moderna ma ancorata alla storia, alle tradizioni, alla cultura della città e della sua birra, o come il birrificio “Birra dei Vespri” che con la sua Lavika, di colore ambrato ispirata alle Special American Ipa, dichiara tutto il suo amore alla Sicilia, alla sua gente e alla sua storia. Ma saranno più di un centinaio le birre italiane ed estere che saranno gustate in questa edizione, con 12 birrifici italiani presenti per presentare le loro produzioni ai beer lovers che negli anni si sono moltiplicati diventando più attenti ed esigenti. Ci saranno infatti i birrifici Tarì, Yblon, Sud Est, Brewfist, Bruno Ribadi, Foglie D’Erba, Horus Mylae, Mongibello Birre, Malarazza, Pontino, tutti pronti a mettere in evidenza le proprie produzioni molto spesso frutto del perfetto connubio con il territorio. E proprio per questo si è voluto dare ampio spazio ai laboratori sensoriali con gli esperti nazionali di birra che guideranno gli abbinamenti tra le birre artigianali siciliane e i piatti gourmet realizzati dallo chef Joseph Micieli di Sciabjca. Saranno infatti presenti Marco Tripisciano di Mondobirra, Manila Bendetto di Unionbirrai e il giornalista di settore Andrea Camaschella pronti a guidare i tanti appassionati nei laboratori che si svolgeranno nell’auditorium dell’UniPegaso di Ragusa. Fitto anche il programma musicale di questa prima giornata di “Birrocco”. Si inizia alle 19 con Warm Up Reggae Ska. Alle 23 la musica degli “Onorata Società”, un’esplosione di creatività, allegria ma anche di riflessione, scandita dal loro inconfondibile e coinvolgente sound musicale. A seguire, il dj set.

In sintesi, “Birrocco” anche quest’anno è pronto a far vivere tre giorni all’insegna del gusto, del divertimento e dell’approfondimento dedicato alle migliori birre artigianali italiane ed estere. Un’esperienza unica nel suo genere che è già divenuta un grande punto di riferimento in Sicilia.