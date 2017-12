Al Teatro Garibaldi il Concerto di Capodanno. Doppio appuntamento - Ragusa Oggi

Al Teatro Garibaldi il Concerto di Capodanno. Doppio appuntamento

Condividi su:

MODICA (RG) – La grande musica della Fondazione Teatro Garibaldi saluta l’arrivo del nuovo anno con un appuntamento ormai entrato nella tradizione delle festività iblee, che segnerà l’apertura della nuova stagione musicale del teatro modicano, diretta dal maestro Giovanni Cultrera, sovrintendente Tonino Cannata. Il 1° gennaio si festeggia con il consueto Concerto di Capodanno, in compagnia della Civica Filarmonica di Modica, diretta dal maestro Francesco Di Pietro, che accompagnerà le voci del soprano Chiara Notarnicola, del mezzo soprano Sabrina Messina e del baritono Graziano D’Urso. Nel doppio appuntamento delle ore 18.00 (inserito nella stagione in abbonamento e acquistabile, come singoli biglietti, in base alla disponibilità) e delle ore 21.00, il teatro di c.so Umberto risuonerà delle più emozionanti melodie.

“*Ritorna un appuntamento a noi molto caro* – commenta il direttore artistico Giovanni Cultrera – *e tanto atteso dal nostro affezionato pubblico. Con il “Concerto di Capodanno” si apre la nuova straordinaria stagione con la grande musica internazionale che ci accompagnerà per tutto il prossimo anno e che vedrà sul palco del Teatro Garibaldi artisti di fama internazionale*”.

Quattordici spettacoli che spazieranno dalla musica classica, alla lirica, al jazz, al musical e tanto altro: “*Ci attendono mesi in compagnia di grandi ospiti* – dichiara il sovrintendente Tonino Cannata – *che troveranno nel nostro teatro una calorosa accoglienza: Modica sempre più centro del panorama culturale della Sicilia*”. I biglietti possono essere acquistati al botteghino del teatro o online su www.ciaotickets.com/evento/concerto-di-capodanno-2.

Info: fondazioneteatrogaribaldi.it