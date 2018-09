Addio all'Estate: la festa è già iniziata ballando sui trampolini a Marina di Ragusa. Diretta su webcam e Videoregione - Ragusa Oggi

Addio all’Estate: la festa è già iniziata ballando sui trampolini a Marina di Ragusa. Diretta su webcam e Videoregione

Condividi su:

E’ già iniziata la festa di “Addio all’Estate 2018” in programma questo sabato 22 settembre a Marina di Ragusa. Si inizia in musica ballando sui trampolini di rete. Piazza Duca degli Abruzzi, in questa prima fase della festa, è divenuta dunque una location centrale per un po’ di fitness all’aria aperta. La festa proseguirà più tardi con le esibizioni degli artisti e poi a mezzanotte con i giochi pirotecnici sul mare. L’evento viene trasmesso in diretta tv da Videoregione ma puo’ essere seguito sul web anche attraverso le webcam del sito www.ragusa.online

Per l’occasione, infatti, le webcam installate a Marina di Ragusa sono state orientate opportunamente verso le location dove si svolge la festa e le iniziative principali cosi’ da consentire a tutti coloro che da tutto il mondo si collegheranno, di poter assistere alla festa, compresi i fuochi d’artificio sul porto turistico. Sponsor Corallo Viaggi di Ragusa.