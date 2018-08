A Pozzallo aule comode e sicure. Monitoraggio nelle scuole - Ragusa Oggi

A Pozzallo aule comode e sicure. Monitoraggio nelle scuole

Aule comode e sicure. Migliorare tutto il patrimonio scolastico di pertinenza dell’ente comune, privilegiando la sicurezza e il comfort: questo l’ obiettivo raggiunto dall’amministrazione comunale di Pozzallo con in testa il sindaco dott. Roberto Ammatuna. E le scuole di Pozzallo risultano nella loro totalità, messe in sicurezza contro il rischio sismico, così gli alunni potranno frequentarle in tutta tranquillità. Si tratta di un caso raro, se non unico in Sicilia. E non solo, in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico, sarà avviato a decorrere dal 24 settembre, il servizio di refezione, in modo che i bambini potranno regolarmente fruirne già nei primi giorni di scuola, e poi sempre nella stessa data sarà assicurata l’assistenza specialistica agli alunni con disabilità, attraverso le cooperative iscritte all’albo comunale. Intanto si sta già provvedendo, in concerto con l’Assessorato ai lavori pubblici, alla manutenzione ordinaria e alla pulizia esterna degli edifici scolastici, e all’acquisto di banchi e sedie, per tre istituiti, per rendere gli ambienti sempre più sani ed accoglienti. ” Mai come quest’anno – afferma l’assessore alla pubblica istruzione Alessandra Azzarelli – si è intervenuto con la massima puntualità ed efficienza a realizzare quanto necessario a rendere sicuri e confortevoli gli edifici scolastici, a provvedere al decoro e all’arredo degli stessi, e ad offrire servizi puntuali e di qualità agli alunni. Non mi rimane quindi, – conclude l’assessore – che augurare alle famiglie e ai ragazzi un buon e proficuo anno scolastico “. di Giovanna Cannizzaro