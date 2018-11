A Modica la mostra "Mediterraneum Collection" - Ragusa Oggi

A Modica la mostra “Mediterraneum Collection”

Modica, mostra fotografica “Mediterraneum Collection” In occasione del decennale dell’attività, l’Associazione Mediterraneum ha il piacere di annunciare l’inaugurazione della mostra fotografica “Mediterraneum Collection”. L’esposizione, costituita da oltre cinquanta opere di maestri e autori italiani come Mario Cresci, Piergiorgio Branzi, Francesco Cito, Nino Migliori, Giuseppe Leone, Giovanni Chiaramonte, Lisetta Carmi, Ferdinando Scianna, Frank Horvat rappresenta il frutto di donazioni degli autori all’archivio fotografico Mediterraneum Collection. La mostra sarà aperta al pubblico da domenica 11 novembre (vernissage ore 17.30) fino a domenica 2 dicembre 2018 (finissage) presso le sale espositive dell’ex Convento del Carmine, messe a disposizione dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica.

Successivamente l’esposizione verrà trasferita a Catania presso la Galleria di Arte Moderna ubicata presso l’ex Convento di Santa Chiara di pertinenza dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, e sarà aperta al pubblico da venerdì 7 dicembre 2018 (vernissage) fino a domenica 6 gennaio 2019 (finissage). “Mediterraneum Collection è una mostra antologica, una collezione di autori, di stili, di espressioni che animano il mondo della fotografia e con la quale è possibile stabilire la ricchezza del linguaggio fotografico contemporaneo. Ma una collezione non è mai finita, non ha un termine: essa è sempre in continuo divenire, quasi a stabilire con gli oggetti – in questo caso fotografie – una condivisione di spazi, una relazione in cui il principio di inter pares si salda e si rivaluta nella coesistenza di opere di autori celebri, di grandi della fotografia italiana e internazionale, con autori emergenti di sicuro talento. Ed è alla luce di questo dialogo che va apprezzata la Mediterraneum Collection, nella dissonanza creativa che arricchisce il registro della nostra conoscenza, un registro in cui trovano luogo le suggestioni di una fotografia che sa rinnovare se stessa nell’esplorazione di generi e tematiche sempre in evoluzione”.

[image: image.png]