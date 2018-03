A Modica il Raduno Alfa Romeo - Ragusa Oggi

36° Raduno Alfa Romeo – Modica

Cari Alfisti, siamo pronti per il secondo evento 2018! Dopo il successo dell'evento di Spadafora, ci spostiamo in provincia di Ragusa, dove il 15 Aprile si terrà a #Modica il "36° Raduno Afa Romeo". L'evento, patrocinato dal #ComunediModica e dal Consorzio Tutela Cioccolato Di Modica, ci vedrà immersi nel barocco ibleo con le nostre ALFA ROMEO nel cuore pulsante della città. I partecipanti, infatti, avranno modo di visitare il "Museo del Cioccolato" presso il prestigioso Palazzo della Cultura, degustare il tipico cioccolato locale conosciuto in tutto il mondo, nonché visitare i monumenti circostanti.Un ringraziamento va ai nostri Sponsor di questo evento, la Concessionaria Gruppo Scar e MAFRA Sicilia, che saranno presenti all'evento, e Elettromeccanica Gmg Snc. Con noi, come sempre, ci saranno i Cugini del Card con i loro Duetti. Vista la distanza geografica che dovranno affrontare alcuni soci per raggiungere l'evento, come da tradizione consolidata, sabato 14 Aprile si svolgerà il pre-raduno, che sarà ricco di sorprese. Per chi volesse dormire in zona, abbiamo stipulato alcune convenzioni, con prezzi a noi riservati (per info, contattateci).Con questo video scoprirete cosa vi attende… #Modica #AlfaRomeo #SicilyAlfaClub #RadunoAlfaRomeo #Sicilia

Publié par Sicily Alfa Club sur jeudi 1 mars 2018