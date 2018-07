A Marina di Ragusa la manifestazione per non dimenticare le vittime della mafia. VIDEO - Ragusa Oggi

A Marina di Ragusa la manifestazione per non dimenticare le vittime della mafia. VIDEO

Rinnovato anche quest’anno il tradizionale appuntamento “Ragusa non dimentica” – In cammino sui passi di Paolo Borsellino” dalle 21,30 a Marina di Ragusa.

Ad organizzarla Libera, Comune di Ragusa, Cgil Fuci, GZ, Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa, Caritas Diocesana, MEIC, Integrorienta, Paxchristi, Amnesty International, GLS, Agedo, Legambiente, AGESCI, GIT – Sicilia Sud Est. Il programma della sera ha previsto alle 21.30 una fiaccolata in Piazza Duca degli Abruzzi e alle22.30 in Piazza Malta una conversazione su immigrazione e caporalato con Vincenzo La Monica, responsabile area immigrazione Caritas di Ragusa e Giuseppe Scifo, segretario generale della CGIL di Ragusa. Grande affluenza e ampia partecipazione per un’iniziativa giunta alla nona edizione.